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تجديد حبس 5 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:48 م
تجديد حبس 5 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما حادث قطار محطة مصر-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس 5 متهمين فى حادث قطار محطة مصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.
 
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرار بحبس 11 متهما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار محطة مصر.
 
ووجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامي العام الأول، للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال، وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير للمتهمين.
 
وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون، لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به، فيما تتولى اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، إجراء المعاينة للجرار المتسبب فى الحادث والتحفظ علي جهاز ATC المتحكم فى سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.
 
 

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