تجديد حبس عاطل وشقيقته 15 يوما فى سرقة المساكن بالساحل

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس عاطل وشقيقه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب كسر الباب.

وكان قسم شرطة الساحل إلقاء القبض على عاطل سبق اتهامه فى 33 قضية سرقة آخرهم قضية سرقة مسكن، بارتكاب وقائع سرقة مساكن ومتاجر بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب، وبحوزته فرد خرطوش، 2 طلقة لذات العيار. وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط بعض المسروقات بمسكنه والباقى لدى شقيقه مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن ضبط الأخير، وبحوزته 8 شاشات، 2 شاشة كمبيوتر، 2 جهاز كمبيوتر، 3 أجهزة لاب توب وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة، واعترف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.