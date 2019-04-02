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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:05 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات بورصة الكويت - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحا عدد 28.240 نقطة ليصل إلى مستوى 5626.70 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.77% رابحا عدد 46.480 نقطة ليصل إلى مستوى 6050.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.27% خاسرا عدد 13.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4896.58 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 98.5 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون دينار كويتى عبر 4155 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.80%، أعقبه قطاعى البنوك والنفط والغاز بنسبة 0.62%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%

وجاء سهم "وطنية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.15%، تليه الديرة بنسبة 7.75%، ثم بيت الطاقة بنسبة 7.63%، فيما تصدر سهم "فيوتشر كيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.24% ثم سلطان بنسبة 7.31%، ثم إنجازات بنسبة 5.88%.


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