video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تأخر إقلاع 8 رحلات من مطار القاهرة لظروف التشغيل وسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:26 ص
تأخر إقلاع 8 رحلات من مطار القاهرة لظروف التشغيل وسوء الأحوال الجوية صوره ارشيفيه
كتب ــ هانى عثمان
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 8 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل واعمال الصيانة وسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول .

وأوضحت مصادر، أن رحلة شركة طيران العربية رقم 9621 المتجهة الي الشارقة، ورحلة شركة طيران الإماراتية رقم 926 المتجهة الي أبوظبي، ورحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 المتجهة إلى مسقط، تاخرتا بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول.

وأشارت المصادر، إلى أن رحلات الخطوط الجوية السعودية رقم 308 المتجهة الي جدة، ورحلة رقم 140 المتجهة الي القصيم، ورحلة شركة فلاي ناس رقم 871 المتجهة الي مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية رقم 552 المتجهة الي الكويت، ورحلتي شركة نسما للطيران رقم 182 المتجهة الي ينبع، تاخروا بسبب ظروف التشغيل واعمال الصيانة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مطار القاهرة" يستقبل وفود مؤتمر "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء"

تأخر إقلاع 5 رحلات بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

مطار القاهره

رحلات طيران

الاحوال الجوية

اخبار المطار




لا تفوتك
الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

يوفنتوس ضيفا على كاليارى فى الدوري الإيطالي واستمرار غياب رونالدو

يوفنتوس ضيفا على كاليارى فى الدوري الإيطالي واستمرار غياب رونالدو

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة