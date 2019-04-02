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تأجيل محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لجلسة 8 مايو

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:49 م
تأجيل محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لجلسة 8 مايو المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، لـ 8 مايو  لاستكمال الشهود.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
 
جدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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