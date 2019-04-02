بدر عبد العاطى: مصر تلعب دورا محوريا فى قضيه الهجرة

برلين (أ ش أ)

أبرزت جريدة "كولنر شتاتدت انستايجر" الألمانية واسعة الانتشار فى غرب ألمانيا الحديث الصحفى الذى أجرته مع السفير المصرى فى برلين بدر عبد العاطى تحت عنوان "مصر بالألوان الساطعة"، وذلك فى إطار خطة الترويج الاقتصادى والاستثمارى والسياحى للسفارة المصرية فى ألمانيا، حيث تعد الصحيفة اليومية الأولى فى ولاية "وستفاليا شمال الراين" والتى يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة.

وأكد عبد العاطى على الدور المحورى الذى تلعبه مصر بالنسبة لقضية الهجرة غير الشرعية واستقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين وكذلك النجاح فى منع خروج مراكب الهجرة غير الشرعية للسواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، وهو الأمر الذى يخدم المصالح المشتركة بشكل مباشر.

وأشار عبد العاطى -فى الحديث الذى نشرته الصحيفة الألمانية- إلى جهود الدولة المصرية فى تحقيق الاستقرار والتحديث فى مصر خلال السنوات الأربعة الأخيرة، لافتًا إلى مظاهر التطور الإيجابى فى مصر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية، خاصة على صعيد عملية التحديث وبناء 14 مدينة جديدة فى مقدمتها العاصمة الإدارية، إلى جانب النجاح فى إرساء الأمن والاستقرار فى مصر، وهو ما يدعم من فرص تنمية معدلات الاستثمار والسياحة الوافدة من ألمانيا والتى حققت بالفعل خلال العام الماضى معدلات تدفق غير مسبوقة نتيجة لمناخ الأمن والاستقرار الذى تشهده البلاد.

ولفت إلى مساعى التعاون مع ألمانيا فى عدة مجالات مثل الحصول على التكنولوجيا الحديثة وتصنيع السيارات الكهربائية ووسائل النقل الحديثة والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا فى مجال حماية البيئة، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وألمانيا لم تصبح فى صيغة المانح والمتلقى بل أصبحت تقوم على الشراكة والندية وتحقيق المصلحة المتبادلة.

ونوه عبد العاطى فى حديثه إلى عدم قبول مصر أى تعليمات أو إملاءات من الخارج فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مسلطاً الضوء على أن مصر تقدم للغرب وبصفة خاصة ألمانيا آفاق اقتصادية مهمة ممثلة فى فرص الأعمال والاستثمار الهائلة المتوافرة فى البلاد، حيث تناول بشكل مفصل الضمانات والحوافز العديدة التى تقدمها مصر لجذب الاستثمارات الألمانية المباشرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر بما فيها وسائل التنقل الذكية والطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والأدوية وصناعة السيارات واللوجستيات.