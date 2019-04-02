انفوجراف.. مصر تتقدم فى عام واحد 10 مراكز بمؤشر الابتكار العالمى 2018

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف يوضح تقدم مصر عشرة مراكز فى عام واحد بمؤشر الابتكار العالمى، حيث وصلت إلى المرتبة 95 عام 2018، مقارنة بالمرتبة 105عام 2017، وهو مؤشر يقدم مقاييس مفصلة عن الأداء الابتكارى فى 126 بلدا حول العالم، يصدر عن ‏كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة كورنيل‎ ‎والمعهد الأوروبى ‏لإدارة الأعمال.

وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن هذا التقدم جاء تتويجا للجهود التى بذلتها الدولة المصرية فى هذا الصدد، والتى تمثلت أبرزها فى زيادة حجم الإنفاق الحكومى على البحث العلمى والتطوير بنسبة 61% ليصل إلى 19.2 مليار جنيه عام 2018/2019 مقارنة بـ 11.92 مليار جنيه عام 2013/2014، كما زادت كذلك عدد البرامج الجديدة فى الجامعات الحكومية بنسبة 10% عام 2018 لتصل إلى 188 برنامجا مقارنة بـ 171 برنامجا فى عام 2017، فضلا عن صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحفيز القطاع الصناعى على البحث العلمى فى أبريل 2018 .

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن عدد كليات الجامعات الحكومية قد شهدت زيادة أيضا بنسبة 4% باستثمارات قدرها 8.2 مليار جنيه لتصل إلى 484 كلية عام 2018 مقارنة بـ 465 كلية عام 2017، كما تم زيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا بنسبة 29% لتصل إلى 18.8 ألف بحث، وكذلك زيادة أعداد الباحثين فى القطاعات المختلفة بنسبة 21.9% ليصل عددهم إلى 135 ألف باحث، فى حين بلغت نسبة الأبحاث المشتركة مع دول العالم 51%

وكشف فى ذات السياق عن تنفيذ مشروع ‏MATS‏ ببرج العرب بدعم من الاتحاد الأوروبى وهو مركز للبحوث والتطوير فى مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية ‏المياه بتكلفة 9.5 مليون يورو، معلنا احتلال مصر المرتبة 38 عالميا فى مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 ‏دولة، وأخيرا تم إدراج 19 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف التايمز البريطانى "Time Higher Education" فى 2018 من بين أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم، فضلا عن إدراج ‏6 جامعات حكومية مصرية فى 20 تخصصا علميا ضمن تصنيف ‏QS‏ العالمى لعام ‏‏2019‏ وهو تصنيف سنوى لأفضل 800 جامعة فى العالم.



