video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انطلاق برنامج التحول الرقمى للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى 70 شركة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:02 ص
انطلاق برنامج التحول الرقمى للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى 70 شركة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، انطلاق برنامج التحول الرقمي للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم توقيع عقد بين الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة واستشاري مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات (ERP) في نحو 70 شركة قابضة وتابعة، وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.

وتستعين الوزارة بشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمكتب استشاري متخصص لإعداد السياسات واللوائح الحاكمة للتحول الرقمي ولإدارة عمليات اختيار الموردين والمنفذين للبرنامج.

وأكد الوزير أن أولى مراحل التحول الرقمي لشركات القطاع هي تنفيذ منظومة كاملة لميكنة إدارة الموارد والتي ستطبق في حوالي 70 شركة من خلال نظام (ERP) بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بما يمكن من توفر المعلومات بدقة وسرعة ويسهل تدفقها بين الإدارات المختلفة، ويشمل هذا النظام 6 محاور أساسية وهي المالية، المخازن، التصنيع، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرًا.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية العقد بالإنابة عن الشركات القابضة.

ومن المقرر عقد ورش عمل تضم فرق عمل من الوزارة، وشركات برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، مايكروسوفت (Microsoft)، ساب (SAP)، أوراكل ( Oracle).

ويسعى فريق التحول الرقمي عن طريق الورش إلى الوقوف على أفضل الحلول الفنية والتقنية لإدارة موارد الشركات والتي تؤدي إلى رفع كفاءة القطاع وميكنة أغلب العمليات التنفيذية للشركات.

ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الحالية من الإعداد في خلال 7 أشهر، ويتبعها 3 مراحل أخرى وهي التنفيذ والتشغيل والإدارة، على أن تنتهي المراحل الأربع بعد 18 شهرًا.

 

WhatsApp Image 2019-04-02 at 10.49.21 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-02 at 10.49.22 AM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-04-02 at 10.49.22 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-02 at 10.49.22 AM (2)
 

 

WhatsApp Image 2019-04-02 at 10.49.20 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-02 at 10.49.20 AM (1)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هشام توفيق: بدء تطوير شركات قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه

وزير قطاع الاعمال

هشام توفيق

وزارة قطاع الاعمال

الشركات القابضة




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة