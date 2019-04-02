انتحار طالبة شنقا بعد تعنيفها من أسرتها لرقصها فى حفل خطوبتها بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تخلصت طالبة من حياتها بالانتحار شنقا داخل غرفة نومها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام، وإخطار نيابة العاشر من رمضان للتحقيق، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى خاص بمدينة الزقازيق بوصول "أ خ أ" 19 سنة طالبة مصابة بتوقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1084جنح قسم ثانى العاشر من رمضان لسنة 2019.

وتبين من التحريات أن الفتاة كانت منتقبة وأن أسرتها فوجئت بها فى حفل خطوبتها منذ يومين بدون حجاب، وقامت بالرقص بصحبة أصدقائها فرحا بخطوبتها، فقامت أسرتها بتعنيفها بشدة على الرقص فدخلت غرفتها وأغلقت بابها عليها وهددت بالتخلص من حياتها، وبدخول والدها الغرفة من شرفة البلكونة وجدها ملقاة على الأرض وبجوارها قطعة قماش استخدمتها فى الانتحار شنقا، وبالعرض على النيابة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.