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اليوم .. استكمال إعادة محاكمة بطرس غالى فى قضية "إهدار المال العام"

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:00 ص
اليوم .. استكمال إعادة محاكمة بطرس غالى فى قضية "إهدار المال العام" يوسف بطرس غالى
كتب عبد الله محمود
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تستكمل اليوم الثلاثاء، الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، فى قضية "إهدار المال العام" .

وكانت محكمة جنايات القاهرة ، قضت بالحبس المشدد غيابيا، لمدة 15سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى ، اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان ، أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك ،  بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى ،  وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.


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