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النيابة تستمع للمصابين وتستدعى مسئول المأمورية بانقلاب سيارة ترحيلات أبوالنمرس

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:25 م
النيابة تستمع للمصابين وتستدعى مسئول المأمورية بانقلاب سيارة ترحيلات أبوالنمرس سيارة ترحيلات- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح ودفن ضحية حادث انقلاب سيارة ترحيلات بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، وطلبت تقرير طبى حول حالة المصابين، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتهم.
 
وانتقل فريق من النيابة للمستشفى العام المودع بها المصابين لسماع أقوالهم، كما استدعت أفراد القوة الأمنية ومسؤول مأمورية الترحيلات، لسماع أقوالهم حول الحادث، لمعرفة أسبابه.
 
وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء توجه سيارة ترحيلات تابعة لمركز شرطة أبو النمرس وتقل مسجونين إلى محكمة الجيزة، حدث خلل فى عجلة القيادة مما أسفر عن انحراف السيارة، وعدم قدرة سائقها على السيطرة عليها، مما أسفر عن إنقلابها. 
 
وشهدت منطقة أبو النمرس، حادث انقلاب سيارة ترحيلات اليوم الثلاثاء، أثناء نقل عدد من المتهمين بمنطقة المريوطية، وأسفر الحادث عن وفاة فرد شرطة، بالإضافة إلى إصابة اثنين من المتهمين. 
 
وكشفت التحريات ، أن الحادث وقع بمنطقة المريوطية بأبو النمرس، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مؤكدا عدم هروب أى متهم خلال الحادث، حيث تم إسعاف المصابين بعد إصابتهما بكدمات وجروح محدودة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إزالة آثار الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

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