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النيابة تحقق فى مصرع شرطى وإصابة متهمين بعد انقلاب سيارة ترحيلات بأبو النمرس

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:51 م
النيابة تحقق فى مصرع شرطى وإصابة متهمين بعد انقلاب سيارة ترحيلات بأبو النمرس انقلاب سيارة ترحيلات - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها فى واقعة انقلاب سيارة ترحيلات تابعة لمركز شرطة "أبو النمرس"، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.
 
وطلبت النيابة تقرير وافً عن حجم الإصابات التى وقعت نتيجة الحادث، والتحفظ على السيارة لعرضها على مهندس فنى لفحصها.
 
شهدت منطقة أبو النمرس، حادث انقلاب سيارة ترحيلات اليوم الثلاثاء، أثناء نقل عدد من المتهمين بمنطقة المريوطية، وأسفر الحادث عن وفاة فرد شرطة، بالإضافة إلى إصابة اثنين من المتهمين. 
 
وكشفت التحريات ، أن الحادث وقع بمنطقة المريوطية بأبو النمرس، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مؤكدا عدم هروب أى متهم خلال الحادث، حيث تم إسعاف المصابين بعد إصابتهما بكدمات وجروح محدودة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إزالة آثار الحادث، وتولت النيابة التحقيق.
 

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