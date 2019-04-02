الناخبون فى شيكاغو الأمريكية يختارون أول رئيسة لبلديتهم من أصل أفريقى

رويترز

يتوجه الناخبون فى مدينة شيكاغو الأمريكية إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء للاختيار من بين اثنتين من أصل أفريقى تتنافسان على منصب رئيس البلدية.

وتتنافس فى الجولة الثانية من الانتخابات على منصب رئيس البلدية السادس والخمسين فى ثالث أكبر المدن الأمريكية لورى لايتفوت (56 عاما) التى كانت رئيسة لمنظمة (شيكاغو بوليس بورد) المدنية المستقلة، ولم تكن لها صلة بالدوائر السياسية، وتونى بيركوينكل (72 عاما) السياسية المخضرمة.

ووفقا لمنظمة (ريفليكتيف ديموكراسى كامبين) البحثية ستكون الفائزة منهما أول رئيسة لبلدية شيكاغو من أصل أفريقى فى الولايات المتحدة حيث تمثل النساء من أصل أفريقى 6% فقط من رؤساء بلديات أكبر 200 مدينة.

وخطفت الاثنتان الأضواء بعد حصولهما على غالبية الأصوات من بين 14 مرشحا فى الجولة الأولى من الانتخابات التى جرت فى فبراير.

وستحل الفائزة منهما محل رام إيمانويل الذى أعلن فى سبتمبر أنه لن يسعى لرئاسة البلدية لفترة ثالثة.