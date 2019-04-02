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المنظمة الدولية للهجرة: قلق كبير بشأن حماية المهاجرين فى ليبيا

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:29 م
المنظمة الدولية للهجرة: قلق كبير بشأن حماية المهاجرين فى ليبيا مهاجرين ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
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أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن حماية المهاجرين فى ليبيا تمثل مصدر قلق كبير، وأنه لا يمكن اعتبار ليبيا ميناء أمن لهم، واصفة عمليات احتجاز المهاجرين فى مراكز الاحتجاز بأنها "تعسفية".

وأشارت المنظمة - فى تقرير لها بجنيف اليوم الثلاثاء، إلى أن الظروف فى تلك المراكز غير إنسانية، مشددة على ضرورة ايجاد بديل لذلك الاحتجاز.. وأوضحت أنها لا تملك سوى الوصول إلى المراكز لتقديم المساعدة الإنسانية المباشرة فى شكل مواد غير غذائية والمساعدة بمجال الصحة والحماية، فضلا عن دعم العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين الذين يرغبون فى العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ولفتت المنظمة إلى أن وصولها إلى مراكز الاحتجاز فى ليبيا يعد جزءا من جهودها للتخفيف من معاناة المهاجرين، لكنها لا يمكنها ضمان سلامتهم وحمايتهم من الانتهاكات الخطيرة المبلغ عنها، كما شددت على الحاجة الملحة إلى تغيير السياسة، حيث أن المهاجرين العائدين إلى ليبيا يجب ألا يواجهوا الاحتجاز التعسفى.

 


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