المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى ، أن إدارة المرور دعمت الأكمنة والنقاط الرئيسية على الطرق الرابطة بين المحافظات، بـ20 سيارة مجهزة، ولها تقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق، منها الطريق الدائرى و طريق إسكندرية الصحراوى والقطامية - العين السخنة والفيوم الصحراوى، والقيادات المركزية للطرق، للكشف عن المخالفات والسيارات المبلغ بسرقتها، ومراجعة بيانات كافة المركبات التى تسير على الطرق.

وأشار المصدر، أن الإدارة العامة للمرور، وضعت آليات جديدة لضوابط المرور، للعمل على الحد من الحوادث المرورية التى نفقد بسببها آلاف الأرواح سنويا، وذلك من خلال مراقبة إلكترونية تتم على الطرق برصد المخالفات، من خلال رادارات، واستحداث سيارات مجهزة ترصد المخالفات كما تم وضع إشارات ضوئية وإلكترونية بالطرق لتوجيه قائدى السيارات للطرق التى يقصودنها.

واستطرد المصدر، أنه يتواجد فريق من العمل بداخل السيارة المجهزة ،مكون بعدد من الضباط و الأمناء على درجة عالية من الكفاءة و مدربين على الأجهزة المتواجدة بداخل السيارة ،حيث يتم التقاط المخالفة و ارسالها لإدارة المرور ثم نيابة المرور لتسجيل المخالفة بحسب النوع ،ليتم تحديد العقوبة المالية على السائق المخالف وعند تراخيص السيارة يجد كافة المخالفات المرورية التى ارتكبها مسجلة فى سجل المخالفات للسيارة، ويتم دفعها حتى يتم تجديد تراخيص المركبة.

ولفت المصدر ، أن إدارة المرور ، استحدثت منظومة لرصد المخالفات حتى تمتلك سيارات مجهزة بأعلى مستوى لملاحقة المخالفين، تلك الكاميرات تقوم بتسجيل المخالفات إلكترونيا خاصة مخالفات (كسر الإشارة الضوئية، والانتظار فى الممنوع، والانتظار صف ثان ، السير عكس الاتجاه ، السرعات الجنونية ، السير بدون لوحات معدنية ) وتم دعم المرور برادارات جديدة للحد من السرعات الزائدة ووقف نزيف الإسفلت.