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المحكمة العليا في فنزويلا تطالب بنزع الحصانة عن زعيم المعارضة لملاحقته قضائياً

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:02 ص
المحكمة العليا في فنزويلا تطالب بنزع الحصانة عن زعيم المعارضة لملاحقته قضائياً جوايدو
( أ. ش, أ)
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 طالب قاضي المحكمة العليا في فنزويلا مايك مورينو، المشرعين الموالين للحكومة بتجريد زعيم المعارضة خوان جوايدو، من حصانته التشريعية التي تمنع ملاحقته قضائياً.

 

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن هذا الطلب يُعد خطوة أخرى باتجاه محاكمة جوايدو الذي يسعى إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحوالي 50 دولة أخرى.

 

وكان مسؤولون موالون لمادورو قد أعلنوا مسبقاً أنهم يحققون بالفعل في تهم منسوبة لجوايدو بالتحريض ضد الحكومة وتلقي أموال غير مشروعة.

 

يُشار إلى أن زعيم المعارضة الفنزويلية دعا مؤخراً الشعب الفنزويلي إلى التحرك فوراً لإنهاء نظام الرئيس نيكولاس مادورو. وقال جوايدو في تصريحات له " لا أدعو للصبر .. ولكني أطالب بالتحرك، وتنظيم أنفسنا والانطلاق إلى الشوارع لإنهاء هذا الوضع السئ في كراكاس".

 

ونصّب جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في يناير الماضي، وهو ما أيدته الولايات المتحدة وعدد من حلفائها في أمريكا اللاتينية ودول أوروبية.

 

 


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فنزويلا

الرئيس الفنزويلى

كراكاس

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