المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يتجاوز مستوى 15100 نقطة بختام التعاملات

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعا بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 829.701 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 159 مليون ورقة مالية بقيمة 837 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.28% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.44%، والعرب على 7.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.56%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.5 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 155.7 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 15166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 19181 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1747 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 479 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.