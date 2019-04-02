القوى العاملة: استرداد إيصال أمانة بنصف مليون جنيه وقعه عامل مصرى بإيطاليا

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح فى استرداد إيصال أمانة للعامل المصرى "أمير.أ.ف"، بمبلغ نصف مليون جنيه مصرى، وقعه لصاحب العمل منذ 10 سنوات، استغلالاً لحاجة العامل للعمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالية بميلانو بإيطاليا بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، وخلال هذه اللقاءات اتضح للمستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أن العامل "أمير.أ.ف"، من محافظة القليوبية لديه مشكلة مع صاحب العمل تتمثل في توقيعه على إيصال أمانة نظرا لحاجته للعمل بمبلغ 500 ألف جنيه منذ 10 سنوات.

وقام المستشار العمالي علي الفور باستدعاء صاحب العمل والتأكيد عليه أن هذا الإجراء مخالف للقانون ، وتم التفاوض معه ، وبالفعل استجاب وسلم وصل الأمانة لمكتب التمثيل العمالي الذي قام بدوره بتسليمه للمواطن الذي تأكد من توقيعه.

وقام المواطن بتوجيه الشكر لوزير القوي العاملة علي جهود المستشار العمالي ، فضلا عن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو

وتناشد وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي بميلانو العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض، موضحه، أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.