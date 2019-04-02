القبض على 9 جنود بالجيش الإسرائيلى بتهمة التذمر على الأوامر العسكرية

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، النقاب عن أن الشرطة العسكرية فى لواء "جولانى" الواقع فى شمال إسرائيل تمكنت من وأد تذمرا لبعض الجنود باللواء ضد قرارات القيادة العسكرية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه ألقى القبض على 9 جنود باللواء رفضوا الانصياع لأوامر القيادات العسكرية خلال تدريبات تحاكى القيام بعملية برية فى قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تقرر حبس الجنود لمدة 20 يوما تمهيدا للمحاكمة العسكرية بعدم الانصياع لأوامر عسكرية قد تصل إلى الطرد من الجيش.

وعن أشكال التذمر ضد الأوامر قالت الصحيفة رفضوا حمل السلاح والمشاركة فى التدريبات علاوة على اكتشاف كتابات بحجراتهم ضد الجيش الإسرائيلى.