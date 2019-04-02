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القبض على 34 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش وأقراص بالجيزة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:04 ص
القبض على 34 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش وأقراص بالجيزة مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، وأسفرت عن ضبط 34 متهما بحوزتهم 1155 جرام حشيش، و2456 قرص مخدر، و 2990 جرام استروكس.
 
كما ألقى رجال المباحث القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و15 طلقة غير مرخصة.
 
وحرر ضباط مباحث التموين 69 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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