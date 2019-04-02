القبض على عاطلين انتحلا صفة رجال الشرطة فى شبرا

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة شبرا، من القبض على شخصان لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين منتحلين صفة رجال شرطة، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على شخصين (أحدهما مسجل شقى خطر- سبق اتهامة فى 8 قضايا آخرهم قضية "سلاح " ، والآخر سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم "ضرب") بحوزتهما مبلغ 1200 جنيه، وكذا مظروف بداخله كمية من الورق الأبيض بحجم العملات الورقية.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاستيلاء على المبلغ المالى من أحد المواطنين "عامل"، عقب إيهامه بأنهم رجال الشرطة، وبعرضهما على المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.