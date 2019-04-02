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العثور على 4 جثث فى جريمة قتل جماعى بولاية نورث داكوتا الأمريكية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 09:36 ص
العثور على 4 جثث فى جريمة قتل جماعى بولاية نورث داكوتا الأمريكية الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
(رويترز)
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قالت الشرطة الأمريكية إنها عثرت على أربع جثث أمس الاثنين، بعد "قتل جماعى" فى شركة لإدارة العقارات فى ولاية نورث داكوتا.

وقال جيسون زيجلر قائد شرطة مدينة ماندان فى مؤتمر صحفى نقله التلفزيون إن الشرطة عثرت على جثث ثلاثة رجال وامرأة داخل شركة آر.جيه.آر للصيانة والإدارة فى المدينة.

وأضاف "يتم التعامل مع هذا حاليا على أنه تحقيق فى قتل جماعى".

وقال زيجلر إن الشرطة لا تعتقد أن هناك خطرا على "الجمهور بوجه عام".

وأضاف "يبدو أنه حادث فردى ... نبحث عن مشتبه به".

 


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