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السيسى يوجه الحكومة بترشيد المصروفات العامة والاستمرار فى جهود الإصلاح المالى

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:23 م
السيسى يوجه الحكومة بترشيد المصروفات العامة والاستمرار فى جهود الإصلاح المالى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور نائبى وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض نتائج الأداء المالي للدولة، ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة الصادرات من السلع غير البترولية بما يساهم في استدامة مصادر النقد الأجنبي.

ووجه الرئيس السيسي بترشيد المصروفات العامة، والاستمرار في جهود الإصلاح المالي لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، فضلاً عن دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها إحدى أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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