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السفارة الصينية: التعليم العالى هو المفتاح الأساسى لبناء القدرات

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:57 م
السفارة الصينية: التعليم العالى هو المفتاح الأساسى لبناء القدرات هان بينج الوزير والمستشار بالسفارة الصينية فى جمهورية مصر العربية
كتب وائل ربيعى
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أكد هان بينج، الوزير والمستشار بالسفارة الصينية فى مصر، أن المنتدى الصينى الإفريقى يلعب دورا هاما بين الصين وإفريقيا فى مجال التعليم العالى، لافتا إلى أنه فى العام الماضى تم عقد قمة فوكاك فى الصين، وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم اعتماد  8 مبادرات بين مصر والصين.

وأضاف بينج، فى كلمته خلال المنتدى الصينى الأفريقى للتعليم العالى الذى تستضيفه الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى إطار احتفالها بمئويتها، بالتزامن مع مبادرة عام التعليم فى مصر، وتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، اليوم الثلاثاء، بقاعة معتز الألفى، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، أن التعليم العالى هو مفتاح الأساس لبناء القدرات، لافتا إلى أن مصر بعد ترأسها للاتحاد الإفريقى، ستعلب دورا أكثر أهمية لقيادة إفريقيا، وأنه يتم تبادل الطلاب بين مصر والصين.

وأشار المستشار بالسفارة الصينية فى مصر، إلى أهمية دور مصر بموقعها الجغرافى المميز، حيث تعد دولة عربية وإفريقية رائدة فى العالم العربى والقارة الإفريقية، وأن مصر أعلنت عن عزمها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى العام المقبل تعزيز التعاون مع الصين فى بناء الحزام والطريق من أجل مستقبل مشترك.

فيما أكد الدكتور محمد طلعت نائب وزير الخارجية  للشئون الخارجية، أن مصر تعد رمز التعليم، قائلا: "أنا معجب بأفريقيا"، موضحا أن المنتدى جاء من رحم مبادرة الطريق والحزام، لافتا أن مصر والصين هما قصة نجاح كبيرة حققت نتائج ملموسة.


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