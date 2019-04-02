السجن 5 سنوات لمتهم سرق توك توك بالفيوم

حكمت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات "رئيس"، وحامد عبدالحميد الجمال "نائب"، على المتهم "أحمد.ص.ع" من قرية طبهار، حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامه بالمصاريف، لإدانته بالاشتراك مع متهمين آخرين فى سرقة "توك توك"، تحت تهديد السلاح بطريق سنرو القبلية-أبشواى السياحي.

وتعود وقائع الدعوى، التى قيدت برقم 1545 لسنة 2017م جنايات أبشواى، والمقيدة برقم 152 لسنة 2017م حصر كلى الفيوم، إلى 6 نوفمبر 2016م، بدائرة مركز أبشواى، عندما تقدم "حسام السيد قرني" (16 سنة-طالب)، ومقيم بقرية فيدمين بمركز سنورس، ببلاغ إلى رئيس مباحث مركز أبشواى، يشكو فيه من الإستيلاء على الـ"توك توك" الذى كان يقوده ومملوك لوالده، وهاتفه المحمول و210 جنيهات، أثناء قيادته بطريق سنرو القبلية/ أبشواى السياحى، من قبل رجلين وسيدة منتقبة، تحت تهديد الأسلحة البيضاء، بعد أن استقل أحدهما برفقته السيدة التوك توك قيادته، بموقف فيدمين بمركز سنورس، وطلبا منه توصيلهما إلى قرية سنرو القبلية.

وعرضت مباحث المركز على الشاكى، صور المسجلين والمشهورين بارتكاب مثل هذه الوقائع، وتعرف عليهم، وتبين أنهم "أحمد.ص.ع" من قرية طبهار، وشخص آخر يدعى "إسلام" واسمه "عبدالرازق.أ.ع" (21سنة-ميكانيكي) ومقيم بإحدى قرى أبشواى، وشقيقته السيدة المنتقبة وتدعى "جنات.أ.ع" (30 سنة-ربة منزل)، ومقيمة بإحدى قرى مركز الفيوم، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأن المتهمون الثلاث كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة "التوك توك" بالإكراه تحت تهديد قائديها بالأسلحة، باستدراجهم لمناطق نائية خالية من السكان والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية تحت تهديد الأسلحة.

وأكدت تحريات المباحث، أن المتهمان "أحمد.ص" و" جنات.أ"، استدرجا المجنى عليه إلى مكان الواقعة، ثم انضم لهم المتهم الثالث "عبد الرازق.أ"، والذى اشتركا مع الأول فى تهديد المجنى عليه بالأسلحة البيضاء "مطواة قرن غزال"، واستولوا على الـ"توك توك" قيادته.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق، وتم ضبط المتهم، وأحيلت الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم التى تداولتها فى عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها السابق.