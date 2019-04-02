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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 06:07 ص
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"الزراعة" تحدد 4 توصيات لأشجار التين مبكرة التزهير.. تعرف عليها

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 06:00 ص
"الزراعة" تحدد 4 توصيات لأشجار التين مبكرة التزهير.. تعرف عليها الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من التوصيات والإرشادات الفنية لا شجار وحدائق التين مبكرة التزهير خلال الفترة الحالية لحماية المحصول من عدم تساقط الأزهار.

- استكمال غرس الشتلات بالأراضى الجديدة مع العناية بالرى على فترات متقاربة.

- الاهتمام بالرى وخاصا الأشجار مبكرة التزهير حيث يؤدى العطش إلى تساقط الأزهار قبل العقد.

- التسميد فى حالة الأراضى التى تروى بالغمر يضاف من 100: 150 كجم سلفات نشادر للفدان.

- التسميد فى حالة الأراضى التى تروى بالتنقيط يتم الأتى:-

- الرية الأولى 2 كجم سلفات نشادر للفدان.

- الرية الثانية 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

- الرية الثالثة 2 كجم نترات كالسيوم للفدان.

- الرية الرابعة 2 لتر حامض هيوميك للفدان.

- التسميد الورقى يتم رش بـ 200 جم حديد مخلبى + 200 زنك مخلبى + 200 جم منجنيز مخلبى + 100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 300 جم استيمافول لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر.


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