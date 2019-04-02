"الزراعة" تحدد 4 توصيات لأشجار التين مبكرة التزهير.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من التوصيات والإرشادات الفنية لا شجار وحدائق التين مبكرة التزهير خلال الفترة الحالية لحماية المحصول من عدم تساقط الأزهار.

- استكمال غرس الشتلات بالأراضى الجديدة مع العناية بالرى على فترات متقاربة.

- الاهتمام بالرى وخاصا الأشجار مبكرة التزهير حيث يؤدى العطش إلى تساقط الأزهار قبل العقد.

- التسميد فى حالة الأراضى التى تروى بالغمر يضاف من 100: 150 كجم سلفات نشادر للفدان.

- التسميد فى حالة الأراضى التى تروى بالتنقيط يتم الأتى:-

- الرية الأولى 2 كجم سلفات نشادر للفدان.

- الرية الثانية 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

- الرية الثالثة 2 كجم نترات كالسيوم للفدان.

- الرية الرابعة 2 لتر حامض هيوميك للفدان.

- التسميد الورقى يتم رش بـ 200 جم حديد مخلبى + 200 زنك مخلبى + 200 جم منجنيز مخلبى + 100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 300 جم استيمافول لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر.