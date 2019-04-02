"الزراعة" ارتفاع صادرت مصر من البطاطس إلى 306 آلاف طن للخارج

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرت مصر من البطاطس إلى ما يقرب من 306 آلاف طن تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية وجار الشحن والتصدير.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى صادرات البطاطس وصلت إلى 306 آلاف طن منذ بدء التصدير، ويجرى حاليا الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة إلى جميع دول العالم، مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة إلى الاتحاد الأوروبى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وأوضح "العطار"، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

كان مشروع العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة، أعلن أن أجمالى ما تم فحصة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير منذ بدء موسم التصدير وحتى الآن بلغ 415 ألفا و210 أطنان، وجار الفحص بمعامل المشروع.