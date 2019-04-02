الرقابة على الصادرات تفحص 22 ألف رسالة خلال فبراير 2019

كتب – إسلام سعيد

كشف اللواء إسماعيل جابر – رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن معامل الهيئة قامت بفحص عدد 21.947 رسالة معملياً خلال شهر فبراير2019 بإجمالي وزن 4.198.515 طن حيث تم قبول عدد 21.688 رسالة بإجمالي وزن 4.194.641 طن، وتم رفض عدد 259 رسالة بإجمالي وزن 3.873 طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت مؤشرات أداء الهيئة بأن المعامل الصناعية قامت بفحص عدد 13.844 رسالة صناعى بإجمالى وزن 870.347 طن خلال فبراير 2019 حيث تم قبول عدد 13.739 رسالة بإجمالى وزن 869.945 طن، وتم رفض عدد 105 رسالة بإجمالي وزن 402 طن.

أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية فقامت الهيئة بفحص عدد 8.103 رسالة غذائى بإجمالى وزن 3.328.168 طن خلال فبراير2019 حيث تم قبول عدد 7.949 رسالة بإجمالى وزن 3.324.696 طن، وتم رفض عدد 154رسالة بإجمالي وزن 3.471 طن.