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الرقابة على الصادرات تفحص 22 ألف رسالة خلال فبراير 2019

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:44 م
الرقابة على الصادرات تفحص 22 ألف رسالة خلال فبراير 2019 إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات
كتب – إسلام سعيد
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كشف اللواء إسماعيل جابر – رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن معامل الهيئة قامت بفحص عدد  21.947  رسالة معملياً خلال شهر فبراير2019 بإجمالي وزن 4.198.515  طن حيث تم قبول عدد 21.688  رسالة بإجمالي وزن 4.194.641  طن، وتم رفض عدد 259  رسالة بإجمالي وزن 3.873 طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت مؤشرات أداء الهيئة بأن المعامل الصناعية قامت بفحص عدد 13.844 رسالة صناعى بإجمالى وزن  870.347  طن خلال فبراير 2019 حيث تم قبول عدد 13.739 رسالة بإجمالى وزن 869.945  طن، وتم رفض عدد 105 رسالة بإجمالي وزن 402 طن.

أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية فقامت الهيئة بفحص عدد 8.103 رسالة غذائى بإجمالى وزن 3.328.168  طن خلال فبراير2019 حيث تم قبول عدد  7.949 رسالة بإجمالى وزن 3.324.696  طن، وتم رفض عدد  154رسالة بإجمالي وزن 3.471  طن.

 


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