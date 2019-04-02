الذهب يسجل أقل سعر فى 3 أسابيع مع صعود الأسهم بفضل انحسار مخاوف النمو

(رويترز)

نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لأدنى مستوياتها فى أكثر من ثلاثة أسابيع فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأسهم لذروتها فى عدة أشهر بفعل انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يؤثر سلبا على جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1286.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ السابع من مارس عند 1284.76 دولار فى وقت سابق من الجلسة، وهبط الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1291.40 دولار للأوقية.

وقال دانيال هاينس "المخاوف التى رأيناها تطفو فى الأسابيع القليلة الأخيرة حيال النمو العالمى انحسرت بالتأكيد وذلك التحول (فى المعنويات) فى اليوم أو اليومين الأخيرين تسبب فى القليل من البيع فى سوق الذهب".

وأضاف أن "معظم النمو العالمى يأتى من الصين والبيانات (الصينية) خلال نهاية الأسبوع بددت تلك المخاوف".

وأطلقت بيانات قوية للتصنيع فى الولايات المتحدة والصين موجة بيع ضخمة فى سوق السندات الأمريكية أمس الاثنين، مما رفع بدوره الأسهم الآسيوية لأعلى مستوياتها فى سبعة أشهر.

ويتطلع المتعاملون الآن إلى بيانات الوظائف فى القطاعات غير الزراعية الأمريكية، المقرر صدورها يوم الجمعة، وذلك بحثا عن تفاصيل بشأن أداء الاقتصاد.

ومؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية منافسة، قُرب أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع الذى سجله يوم الاثنين، ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب على حائزى العملات الأخرى.

وتراجع البلاديوم فى التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1417.94 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع بأقصى قدر منذ أواخر فبراير فى الجلسة السابقة.

وتراجعت الفضة 0.5 % إلى 15.03 دولار للأوقية، فى حين هبط البلاتين 0.2% إلى 845.53 دولار للأوقية.