الخارجية الإيرانية : العقوبات الأمريكية تعرقل جهود الإغاثة من الفيضانات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إن العقوبات الأمريكية تمنع عمال المساعدات من إرسال طائرات هليكوبتر إلى المناطق التي ضربتها الفيضانات في البلاد بسبب سوء حالة أسطول إيران من تلك الطائرات.

وأعلنت إيران حالة طوارئ في الأقاليم الجنوبية التي تهددها الفيضانات وأجلت سكان عشرات القرى مع توقع خبراء الأرصاد المزيد من الأمطار الغزيرة التي قتلت أكثر من 45 شخصا.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف على تويتر إن العقوبات الأمريكية "تعرقل جهود الهلال الأحمر الإيراني لإغاثة كل المناطق التي دمرتها الفيضانات غير المسبوقة".

وأضاف "المعدات الممنوعة تشمل طائرات الإغاثة: هذه ليست حربا اقتصادية فحسب، إنها إرهاب اقتصادي".

كان الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران في عام 2015 قد فتح الباب أمام الخطوط الجوية الإيرانية لتطوير أساطيلها، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وأسفرت الفيضانات على 23 على الأقل من 31 إقليما إيرانيا منذ أن بدأت الأمطار الغزيرة في 19 من مارس. ومن المتوقع أن تتحمل المناطق الغربية والجنوبية الغربية من البلاد وطأة العواصف في الأيام القادمة.