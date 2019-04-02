الحماية المدنية تسيطر على حريق بثلاجة غذائية بطوخ

القليوبية نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بثلاجة للمواد الغذائية بناحية أجهور الكبرى التابعة لمدينة طوخ وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة حماية المدنية، بنشوب الحريق بثلاجة للمواد الغذائية بقرية اجهور الكبرى بطوخ.

على الفور انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الحريق شب فى ثلاجة للمواد الغذائية وتضم ثلاجة بطاطس ومحطة برتقال.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف، وتبين من التحريات أن الحريق التهم عنبرين من عنابر 4 الموجودة بالثلاجة.

ورجحت المعاينة المبدئية وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، وجارى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.