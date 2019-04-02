video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بثلاجة غذائية بطوخ

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:10 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بثلاجة غذائية بطوخ مطافى - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بثلاجة للمواد الغذائية بناحية أجهور الكبرى التابعة لمدينة طوخ وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة حماية المدنية، بنشوب الحريق بثلاجة للمواد الغذائية بقرية اجهور الكبرى بطوخ.

على الفور انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الحريق شب فى ثلاجة للمواد الغذائية وتضم ثلاجة بطاطس ومحطة برتقال.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف، وتبين من التحريات أن الحريق التهم عنبرين من عنابر 4 الموجودة بالثلاجة.

ورجحت المعاينة المبدئية وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، وجارى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس المتهمين بقتل خطيب وأمام مسجد بشبين القناطر 4 أيام على ذمة التحقيق

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة