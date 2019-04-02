video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ضمن مبادرة الرئيس السيسى..

الحكومة تدرب الشباب على تصميم الألعاب الإلكترونية.. وتأسيس 100 شركة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:00 م
الحكومة تدرب الشباب على تصميم الألعاب الإلكترونية.. وتأسيس 100 شركة الألعاب الإلكترونية - أرشيفية
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء 100شركة ناشئة بأفكار أفريقية عبر المبادرة الرئاسية، لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى، على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، حيث يصل حجم هذا القطاع عالميا إلى ما يقرب من 100 إلى 140 مليار دولار وفقا لبعض تقارير.

وتستهدف المبادرة تدريب الشباب على مدار 3 سنوات مدة المبادرة، بحيث يتم تدريب نحو 3 آلاف شاب سنويا، وبرز خلال السنوات الماضية عدد من الأفكار والتى تحولت إلى شركات ناشئة حققت نجاحا مثل تطبيق "سويفل وتريلا وحالا" وبعض تطبيقات أخرى، فضلا عن احتضان مركز الإبداع وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للعديد من الأفكار الخاصة بالشباب.

وقال حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إن تركيز المبادرة على الألعاب الإلكترونية يرجع لكونها تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق العالمى حيث تخطى حجمها فى العالم لـ100 مليار دولار عالميا، أما سوق التطبيقات الرقمية فهو كبير للغاية عن سوق الألعاب، وبالتالى النمو الاقتصادى لهذا المجال كبير ويتزايد بشكل سريع لاسيما مع انتشار الهواتف الذكية لذلك نسعى للحصول على حصة بهذا المجال.

وأشار إلى تعاون "ايتيدا" مع شركات عالمية متخصصة فى ألعاب الموبايل وتصدر شهادات عالمية، وتقدم خبرات خاصة فى التطبيقات ثلاثية الأبعاد واختبارات الألعاب وغيرها بالإضافة إلى شركات وجامعات دولية مثل جامعة هارفارد، وغيرهم من المؤسسات التى نتعاون معها للاستفادة من خبراتهم فى هذه المبادرة.

وأضاف: لدينا التزام لتأسيس 100شركة، وذلك عبر عقد مسابقات لاختيار المشروعات الفائزة لإنشاء الشركات حيث يتم عقد تلك المسابقات كل 6 أشهر على مدار ثلاث سنوات مدة المبادرة.

وإلى جانب مبادرة إفريقيا لتدريب الشباب، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على نشر الابداع ورعاية المبدعين عبر عدة مبادرات منها رواد تكنولوجيا المستقبل، وهى معنية أكثر بالروبوت والبيانات العملاقة، ومبادرة "فكرتك شركتك" بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وإنشاء 8 مجتمعات للإبداع بالجامعات المصرية، فضلا عن إنشاء مجمعات للإبداع فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الشباب أولا".. وزارة الاتصالات تتفاوض لإنشاء 8 مجتمعات للإبداع فى الجامعات.. وحسام عثمان: المجتمعات ستتضمن معامل وقاعات تدريب وحضانات تكنولوجية لاحتضان الأفكار وتحويلها لمشروعات

الالعاب الاليكترونية

تطبيقات الموبايل

ايتيدا

حسام عثمان

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة