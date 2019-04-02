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الحزب الحاكم فى النيجر يختار وزير الداخلية مرشحًا للرئاسة 2021

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:35 م
الحزب الحاكم فى النيجر يختار وزير الداخلية مرشحًا للرئاسة 2021 محمد بازوم وزير الداخلية النيجيرى
هناء أبو العز
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اتفق الحزب النيجيرى من أجل الديمقراطية والاشتراكية - الحاكم فى النيجر - على اختيار وزير الداخلية "محمد بازوم"، مرشحًا رئاسيًا للحزب فى انتخابات 2021، والتى لن يشارك فيها الرئيس الحالى محمد إسوفو.
 
وفى خطاب ألقاه بازوم خلال حفل أقيم فى قصر المؤتمرات فى "نيامى"، وتناقلته وسائل الإعلام، أشاد باحترام الرئيس "إسوفو" للقانون الخاص بالحد من الولايات الرئاسية. 
 
وقد شغل بازوم عدة مناصب وزارية فى عهد الرئيس محمدو إسوفو، بينها حقيبتى الداخلية منذ أبريل 2016، والخارجية، كما انتخب عدة مرات نائبا فى البرلمان.
 
وينحدر محمد بازوم من الأقلية العربية، وهو من مواليد نجورتى، في منطقة ديفا بجنوب شرق البلاد، التى كانت مسرحا منذ عام 2015 لمعارك طاحنة مع جماعة بوكو حرام النيجيرية المسلحة.
 
وقبل بازوم، كان قائد حزب الحركة الوطنية من أجل مجتمع نام، سيني عمارو،  قد أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية، كما أعلن الرئيس الأسبق، المعارض الحالى ماهامان عثمان أنه سيترشح للرئاسة.
 
وقد يتم استبعاد أمادو ، الذى يعيش فى المنفى بالخارج، من الانتخابات القادمة لحكمه بالسجن لمدة عام فى حالة الإتجار الدولى بالأطفال.
 

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وزير الداخلية النيجرى

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الحزب الحكم فى النيجر




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