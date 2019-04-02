وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الصومالي ومسلحي حركة "الشباب" المتطرفة في وقت متأخر من مساء أمس.

ونقلت الإذاعة عن وزارة الإعلام الصومالية قولها إن قوات الجيش ضبطت شاحنة مُحملة بمتفجرات في قرية "سيبد" بإقليم شابيلي السفلي، مضيفة أن "الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي واسع النطاق في الصومال لكن قوات الجيش أحبطت الهجوم المُحتمل واعتقلوا عددًا من الإرهابيين".

ونقلت إذاعة "شابيلي" عن مصادر أمنية قولها إن المتفجرات المُحملة في الشاحنة تعد واحدة من أكبر القنابل التي صنعتها حركة "الشباب"، مشيرة إلى أن المسلحين كانوا يستهدفون العاصمة مقديشيو.