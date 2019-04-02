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الجيش الجزائرى يوضح حقيقة إقالة بوتفليقة لرئيس الأركان..اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:50 م
الجيش الجزائرى يوضح حقيقة إقالة بوتفليقة لرئيس الأركان..اعرف التفاصيل بوتفليقة ورئيس أركان الجيش الجزائرى
كتب : أحمد جمعة
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حذرت وزارة الدفاع الجزائرية من بيان مزور منسوب إلى مكتب الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وذلك فيما يتعلق بوضعية قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

 

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن البيان المنسوب لمستشار بوتفليقة الخاص بإقالة قائد الجيش غير صحيح وهدفه إثارة البلبلة فى البلاد.

 

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية بأن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى مهام قائد الجيش الجزائرى الفريق قايد صالح متهما إياه بالتدخل فى الشأن السياسى للبلاد وبانتهاك قوانين الجمهورية.

 

وزعم بيان مزور منسوب لمستشار بوتفليقة أن المئات من الحرس الجمهورى يقوم بمحاصرة مقر الرئاسة والإقامات الحكومية والتلفزيون الرسمى.

 

وقد أثار البيان دهشة وصدمة كبيرتين ما أدى إلى صدور نفى رسمي من المستشار بوغازى الذي أدلى بتصريح لقناة النهار الجزائرية الخاصة يتبرأ فيه من أية مسؤولية عن البيان ويصفه بالمزور.


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