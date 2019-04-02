التموين: قبول تظلمات المستبعدين من دعم البطاقات لتدقيق بيانات الكهرباء

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ،أنه فى إطار استكمال الوزارة منظومة الاستهداف وفقاً لمحددات الاستهلاك والانفاق والملكية والتي تم تحديدها بمعرفة لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة مجلس الوزراء والتي تم بموجبها تحديد الفئات المختلفة للمجتمع وتحديد الفئات الأكثر احتياجا، وبناء عليه تم الانتهاء من تطبيق هذه المحددات على مرحلتين وقد تم إتاحة موقع إدارة دعم مصر لتقديم أي تظلمات ان وجدت نتيجة تطبيق هذه المحددات كما تم فحص كافة التظلمات التي تم تقديمها وقد تم قبول التظلمات الخاصة بمحدد الكهرباء وذلك لحين الانتهاء من تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات اليوم أن عملية الاستهداف عملية ديناميكية مستمرة وتهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً واستبعاد غير المستحقين لافتا الى ان أصحاب البطاقات التموينية التي انطبقت عليهم المحددات يتم إعلامهم بذلك عن طريق الرسائل التي تظهر في بون صرف التموين او الخبز ولا يتم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته واذا ثبتت احقيته فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، واذا لم يُقبل تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين مع استمرار صرف الخبز لهم.

كما شدد المصيلحي على أن موقع التظلمات يعمل بإنتظام وبشكل مستمر ومن حق أي مواطن طُبقت عليه المحددات التظلم من ذلك ويتم افادته بنتيجة التظلم وعودته حال احقيته ﻭانه تم وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم وهي (مصاريف مدارس اكثر من 30 الف جنية لطفل واحد، متوسط مصاريف المدراس 20 الف جنية لأكثر من طفل في المدراس، حيازة زراعية 10 فدان فأكثر، ضرائب 100 ألف فأكثر ، أصحاب شركات رأس مالها 10 مليون فأكثر، أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلي، سيارة موديل 2015 فأعلي)

وتؤكد الوزارة بأن باب التظلمات مفتوح لمن يتم ظهور رسالة له بناء على هذه المحددات وسيقوم مقدم التظلم بالدخول على موقع الوزارة www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم وسيتم فحصه ومراجعته لإتخاذ الاجراءات اللازمة.