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التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:20 م
التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل عمرو عثمان
كتب محمد شرقاوى
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قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن، إنه خلال 10 أيام تم تقديم 3700 طلب من أشخاص مدمنين للعلاج، منهم 3500 موظف إدارى بالدولة، وسيتم تقديم العلاج لهم سرا وبشكل مجانى، مؤكدا: أن كل موظف يتقدم للعلاج لن يقع تحت طائلة القانون الفصل من الوظيفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى والإعلامية خلود زهران، أن الصندوق بدأ العمل فى 8 وزارات خلال الشهرين الماضيين وجر الكشف على أكثر من 8 آلاف موظف، وتبين أن هناك 279 حالة إيجابية تم اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.

 

 

 


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