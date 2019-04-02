التحالف العربي يبحث مع مسؤولين أممين التدخلات الإيرانية في اليمن

(أ ش أ)

بحث قائد القوات المشتركة في اليمن الفريق ركن فهد بن تركي وأعضاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن، مع رئيس لجنة الجزاءات بمجلس الأمن الدولي جوستايفو ميزا كوادرا، آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن الجانبين بحثا - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم /الثلاثاء/ بحضور ممثلي أعضاء مجلس الأمن الـ15- التدخلات المستمرة من إيران في اليمن ودعمها للميليشيا الحوثية من خلال تهريب الأسلحة النوعية والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق السريعة المفخخة والمسيرة عن بُعد، فضلا عن الأنشطة الإرهابية الأخرى التي تمارسها طهران في اليمن.

وعلى صعيد آخر، اقتحمت ميليشيا الحوثي اليوم منزل محافظ المحويت صالح سميع في صنعاء واقتادت حارسه إلى السجن، كما قامت بتفجير منزل الشيخ القبلي محمد علي الفقيه في قرية الذراع الواقعة بوادي "حريب" بعد أن قامت بنهبه، فضلا عن منعها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من تشغيل مطاحن البحر الأحمر في الحديدة غربي اليمن.