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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:32 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 15127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2411 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 19162 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1746 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 482 نقطة.


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