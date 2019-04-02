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"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً فى البورصة خلال مارس

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:00 ص
"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً فى البورصة خلال مارس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر مارس الماضى، بحجم تداول بلغ 27.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 332 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه.
   
وجاءت فى المركز الثالث "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 32.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 853 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 292 مليون ورقة وبقيمة تداول 820.5 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 45.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 816 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.
   
وفى المركز السادس جاء "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 795 مليون جنيه، تلتها "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول 171 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 789.4 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 38.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 635.8 مليون جنيه، وفى التاسع "المجموعة المالية هيرمس القابضة" بحجم تداول 30.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 519 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير " السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" بحجم تداول بلغ 26.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 455.7 مليون جنيه.
 

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