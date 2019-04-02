البرلمان النيوزيلندى يوافق على مشروع قانون بفرض قيود على حيازة الأسلحة

ولنجتون (أ ش أ)

وافق البرلمان النيوزيلندى اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون بفرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة خلال المرحلة الأولى من المراحل الثلاث اللازمة لتحويل المشروع إلى قانون نهائى بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن مشروع القانون الجديد يحظر أنواع الأسلحة التى استخدمها رجل لقتل 50 شخصا فى مسجدين بمدينة "كرايس تشيرش" الشهر الماضي.

ويتضمن مشروع القانون حظر جميع الأسلحة ذات الطابع العسكري، والبنادق الهجومية، وعالية القدرة، ولكنه لن يحظر الأسلحة الصغيرة التى يستخدمها غالبية المزارعين فى قتل الحيوانات الضارة بالمحاصيل مثل الأرانب.

ويحتاج مشروع القانون إلى التصويت 3 مرات فى البرلمان، قبل أن يتحول إلى قانون سارى المفعول.

وتحتجز السلطات فى نيوزيلندا منفذ الهجوم فى سجن باريموريمو شديد الحراسة فى مدينة أوكلاند، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة للمرة الثانية بعد 5 أيام.