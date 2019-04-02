البحوث الفلكية: غرة شهر شعبان فلكيًا السبت المقبل

كتب محمود راغب

يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رجب الموافق 5 إبريل "يوم الرؤية".

ويبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، والقاهرة لمدة 9 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم ، أما فى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 8 لـ11 دقيقة ، وبذلك تكون غرة شهر شعبان لعام 1440 هجريا فلكيا يوم السبت المقبل 6 أبريل.

وبدأ معهد الفلك الإعداد للجان لاستطلاع هلال شعبان بالتنسيق مع الإفتاء والتجهيز لرحلات لاستطلاع الهلال، وذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.