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البحوث الفلكية: غرة شهر شعبان فلكيًا السبت المقبل

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:00 ص
البحوث الفلكية: غرة شهر شعبان فلكيًا السبت المقبل البحوث الفلكية
كتب محمود راغب
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يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رجب الموافق 5 إبريل "يوم الرؤية".

 

ويبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، والقاهرة لمدة 9 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم ، أما فى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 8 لـ11 دقيقة ، وبذلك تكون غرة شهر شعبان لعام 1440 هجريا فلكيا يوم السبت المقبل 6 أبريل.

 

وبدأ معهد الفلك الإعداد للجان لاستطلاع هلال شعبان بالتنسيق مع الإفتاء والتجهيز لرحلات لاستطلاع الهلال، وذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.


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