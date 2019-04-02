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الباييس: أردوغان يعانى من نكسة شديدة فى الانتخابات التركية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:07 م
الباييس: أردوغان يعانى من نكسة شديدة فى الانتخابات التركية أردوغان
كتبت ـ فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يعانى من نكسة شديدة بفقدان العديد من المدن الكبيرة فى الانتخابات المحلية فى تركيا، وفازت المعارضة التركية فى بلدة فندقلى بمدينة ريزا، مسقط رأس أردوغان ، وأيضا العاصمة أنقرة وإسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن فوز مرشح المعارضة إكرام إمام أوغلو، بالانتخابات البلدية لإسطنبول، كان "صادما" بالنسبة لأردوغان ومؤيديه.

ويعد فوز المعارضة مرحلة فاصلة فى تاريخ الحزب ، فمنذ 2002 انتهت عهد الحكومات الائتلافية فى تركيا، وتمكن العدالة والتنمية، من إيجاد هامش واسع لتولى السلطة، وتولى مقاليد البلاد، والتى لم يتركها مرة أخرى، والمشكلة الحقيقية التى تواجه اردوغان هو أن من يفوز فى إسطنبول يفوز فى تركيا.

وتفوق مرشح المعارضة على مرشح الحزب الحاكم بفارق 1500 صوت ببلدة فندقلى التى تم الانتهاء من فرز كل صناديق الاقتراع بها.

وأوضحت الصحيفة أن إمام أوغلو لديه شعبية، وتم اختياره محافظا لبلدية بيليكدوزو، أحد أحياء القسم الأوروبى من إسطنبول.

 

 

 


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اردوغان

الانتخابات التركية

تركيا

اسطنبول

انقرة




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