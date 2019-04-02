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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:03 م
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الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالمساواة وتعزيز المشاركة لمصابى التوحد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:49 م
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالمساواة وتعزيز المشاركة لمصابى التوحد الأمين العام للأمم المتحدة
كتب محمد تهامى زكى
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يحتفل العالم اليوم 2 إبريل، باليوم العالمى للتوحد، تمت تسميته من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية عام 2007، ليكون هو أول يوم عالمى يخصص لمرض التوحد.

من جانبه أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الالتزام بتحقيق الحصول على الأدوات اللازمة لمصابى التوحد للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وقال جوتيريس، فى تصريحات لموقع الأمم المتحدة: "فى اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد، دعونا نؤكد التزامنا بهذه القِيَم التى تشمل المساواة والإنصاف والإدماج وبتعزيز المشاركة الكاملة لجميع الأشخاص المصابين بالتوحد، بأن نضمن لهم الحصول على الأدوات اللازمة للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية".

موقع الأمم المتحدة
موقع الأمم المتحدة

 


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