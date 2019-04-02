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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 06:56 م
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الأكاديمية العربية توقع اتفاقية تعاون مع جامعة اوتونوما لمنح درجة مزدوجة فى القانون وعلوم الحاسب

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 06:06 م
الأكاديمية العربية توقع اتفاقية تعاون مع جامعة اوتونوما لمنح درجة مزدوجة فى القانون وعلوم الحاسب توقيع الاتفاقية
الإسكندرية أسماء على بدر
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زار وفد من جامعة اوتونوما برشلونة اليوم الثلاثاء، مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير، حيث كان فى استقبال الوفد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

وضم الوفد كل من رئيس جامعة اوتونوما الدكتورة مارجريتا اروز، 3 نواب إلى جانب قنصل اسبانيا بالإسكندرية السفير، خوان مانويل لوبيث فيلابلانا

 وتأتى الزيارة لتعزيز التعاون الأكاديمى بين جامعة اوتونوما برشلونة والأكاديمية حيث قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار عرضاً موجزاً عرّف من خلاله وفد جامعة اوتونوما بالأكاديمية وأتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بينها وبين كبريات الجامعات والمعاهد العلمية فى العالم، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابى مع الجامعات الاوروبية والامريكية.

وأثنى الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية على العلاقات المتميزة التى تجمع بين الأكاديمية وجامعة اوتونوما برشلونة 

ووقع الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة اوتونوما لمنح درجة علمية مزدوجة فى القانون وعلوم الحاسب والهندسة والاعلام الرقمى بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

وأبدى الجانبان اهتمامهما بتوسيع نطاق التعاون العلمى والبحثى وتبادل الخبرات والتجارب العلمية.

أشار الدكتور إلى أن زيارة وفد جامعة اوتونوما تأتى فى إطار سعى الأكاديمية بفرعها الجديد فى العلمين نحو التميز الأكاديمى من خلال التعاون مع الجامعات والعالمية العريقة، وقال : يسعدنا توقيع مثل هذه الاتفاقية اليوم مع جامعة اوتونوما برشلونة التى تعتبر إحدى الجامعات الرائدة فى المنطقة فى مجال البحث العملى فى أوروبا.

وحرص وفد جامعة اوتونوما على القيام بجولة تفقدية بمقر الأكاديمية الرئيسى تضمنت زيارة مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل، وفى نهاية الزيارة تبادل الجانبان الدروع والهدايا والصور التذكارية.

 

 

 

 


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