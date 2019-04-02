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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:18 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 14989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2399 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 19079 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1740 نقطة.


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