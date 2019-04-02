ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.12% رابحا عدد 30.16 نقطة ليصل إلى مستوى 2727.01 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 88.9 مليون سهم محققة ما قيمته 156.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1576 صفقة ل25 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفض 8 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.99%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.82%، ثم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 2.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.73%، ثم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.83%