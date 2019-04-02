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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والاستثمار

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:11 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والاستثمار بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحا عدد 3.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1403.59 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 8.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 2 مليون دينار  بحرينى ، وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 10.87%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% مدفوعا بسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.04%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.82% مدفوعا بسهم بى.أم.أم.أى بنسبة 1.39%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 30.01% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 9.86%.


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