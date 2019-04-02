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إعفاء مدير الإدارة الصحية بمشتول السوق بالشرقية لتقصيره بالعمل

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:26 م
إعفاء مدير الإدارة الصحية بمشتول السوق بالشرقية لتقصيره بالعمل جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إعفاء مدير الإدارة الصحية بمشتول السوق من مهام منصبه بعد العرض على المحافظ ممدوح غراب، وتكليف الدكتورة وفاء محمد طه بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية لحين الإعلان عن الوظيفة وشغلها بالطرق القانونية، ذلك بناء على ضعف مؤشرات الأداء، ووجود بعض السلبيات وضعف الإشراف بالإدارة الصحية.

كما قرر وكيل الوزارة، إنهاء عمل فريق متحرك بمدينة الزقازيق أثناء جولته لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية حملة 100 مليون صحة بمحافظة الشرقية، حيث تلاحظ ووجود قصور فى أداء العمل بفرقة متحركة بجوار مستشفى الأحرار بالزقازيق.

وفى سياق متصل، توجها وزارة الصحة لمستشفى أبو كبير المركزى استكمالاً للمتابعة المستمرة للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية حملة 100 مليون صحة بمحافظة الشرقية، وقام بتفقد سير العمل بالمركز الجديد لعلاج الفيروسات الكبدية بالمستشفى والذى تم افتتاحه منذ 72 ساعة، وشارك فى صرف علاج الفيروسات الكبدية لأول مرة بالمركز لعدد 15 مريضا فى حضور الدكتور وليد عبدالفتاح إسماعيل المشرف العام الإقليمى باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بمحافظة الشرقية، د. ياسر عبدالرحيم حسين مدير المستشفى، والمشرف الجامعى، ومدير المركز.


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