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إصابة 3 أشخاص جراء انفجار فى أكاديمية عسكرية بسان بطرسبرج الروسية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:39 م
إصابة 3 أشخاص جراء انفجار فى أكاديمية عسكرية بسان بطرسبرج الروسية انفجار فى روسيا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة 3 أشخاص إثر انفجار وقع اليوم الثلاثاء، فى أكاديمية موجاسيك العسكرية-الفضائية بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع، فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "انفجر جسم مجهول فى أحد المكاتب الإدارية بمبنى أكاديمية موجايسك العسكرية-الفضائية فى سان بطرسبرج"، موضحة أن "3 أشخاص أصيبوا جراء الانفجار".

وفى سياق متصل، أعلن مصدر فى خدمات الطوارئ بمدينة سان بطرسبرج أن الانفجار الذى وقع فى أكاديمية موجايسك العسكرية-الفضائية ناجم عن انفجار لغم.

وقال المصدر: "وفقا للمعلومات الأولية، انفجر لغم فى أحد الفصول الواقعة بالطابق الثانى، نجم عنه إصابة عدد من الطلبة، وانهيار مجموعة من الدرج بالطابقين الأول والثاني"، مضيفا أنه تم إجراء عملية إجلاء للطلبة والمدرسين من المبنى.

 


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